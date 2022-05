Memes sin spoilers de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

Archivado en: • •

Fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel y amantes del cine solo hablan de una cosa: Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. La película ya llegó a las salas de cine y en redes sociales se navega entre opiniones, spoilers y memes.

Aquí no te vamos a traer spoilers, solo algunos de los memes que han compartido tras el estreno de la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch, como Doctor Strange y Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen.

Aunque esta es la película número 28 Marvel y ser la sexta de la Fase 4, la producción no ha dejado de sorprender. Esta entrega cuenta con personajes como la Capitana Carter, el Profesor X, todos estos confirmados antes de que se estrenara la película.

Aquí algunas reacciones que han dejado en redes sociales:

Yo en el cine, al primer segundo que sale wanda. #DoctorStrange pic.twitter.com/PO3wVx8obA — Jesús Ángeles (@Chuchuwa14) May 5, 2022