¿Descaro? La inusual respuesta de hombre que pide plata en las calles cuando le ofrecen trabajo

Varios casos y reacciones insólitas logran dar la vuelta al mundo por la web, incluso, aunque se vuelvan virales en algunas épocas, son revividos y causan las mismas emociones en nuevos internautas; es el caso de la respuesta que dio un hombre que pide plata en las calles cuando le ofrecieron trabajo.

El caso ocurrió en las calles de Sabinas, estado de Coahuila, México, cuando quienes iban en un carro pararon en un semáforo y decidieron hacerle una oferta al hombre que se acercó a pedirles ayuda con algo de comida o dinero.

Cuando el conductor baja el vidrio del carro aprovecha para decirle: “tengo una chambilla de limpiar un terreno, ¿no quieres?”, pero el hombre sin pensarlo responde “lo que pasa que yo no puedo, carnal. Yo me la paso pidiendo, ese es mi rollo, chambear no me place”.

Ante lo que muchos consideraron el “descaro” del hombre, el conductor dejó de grabar y luego se encargó de hacer viral el video que ha despertado diferentes reacciones de los usuarios en redes, quienes no entienden cómo quiere todo tan regalado, mientras otros trabajan por obtener lo que tienen.