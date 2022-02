David Bowie le habría ofrecido drogas a Michael Jackson cuando era niño

Recientemente se estrenó la nueva serie documental de Janet Jackson. Allí cuenta detalles de su vida y lo que vivió junto a Michael Jackson y demás familiares.

En la serie aparece Randy Jackson, hermano de Janet y Michael. Ante las cámaras aseguró que cuando eran adolescentes y estaban en el furor de su fama, eran invitados a fiestas e incluso organizaron una propia en Encino, California. A una de estas fiestas llegó David Bowie, quien según Randy les ofreció drogas a él, a Janet Jackson y al ‘Rey del Pop’.

Freddie Mercury: fotografías inéditas del cantante junto sus amigos más cercanos

“Michael y yo estamos sentados en una de las otras habitaciones lejos de la fiesta (…) Entonces Bowie entra y nos ofrece algo de lo que estaba haciendo para drogarse. Nos miramos el uno al otro. Dijimos, ‘No’. No sabíamos qué era, pero fue como, ‘No, no, gracias’”, expresó Randy en el documental.

El documental de Janet Jackson está disponible en A&E y Lifetime.