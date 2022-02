Dakota Johnson será Madame Web en el spin-off de Spider-Man de Sony

Sony eligió a Dakota Johnson para ser Madame Web en el próximo spin-off de la franquicia. La protagonista de ’50 sombras de Grey’ confirmó su participación publicación un emoji de telaraña en su cuenta de Instagram.

Previamente ‘Deadline‘, el sitio especializado en cine, aseguró que Sony se encontraba negociando su papel con la actriz a través de su agencia de representación. Posteriormente, Dakota publicó el emoji, lo que muchos han tomado como una confirmación.

Spider-Man: No Way Home’: El cameo de Stan Lee que no logramos ver

Por ahora no se sabe como le dará vida a Madame Web. Esta se convertirá en la primera película de Marvel basada en una superheroína desde que Sony Pictures tiene los derechos de explotación de Spider-Man.

OMG! Dakota just confirmed she is playing Madame Web 🕸 #DakotaJohnson

📸 dakotajohnson IG Stories pic.twitter.com/UTh7rmymfJ

— Dakota Johnson Updates (@dakotaj_updates) February 5, 2022