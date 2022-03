Solo en Colombia: pararon una clase porque un cerdo los interrumpía

Un video viral en redes sociales deja ver el estado de la educación en Colombia, en especial en las zonas rurales donde suele ser más difícil enseñarle a los menores. Las imágenes muestran un salón de clases con algunos estudiantes, pero la clase está callada por la interrupción de un fuerte ruido hecho por un cerdo.

El ruido que no dejaba dar la clase era hecho por «una puerca» que estaba cerca al lugar y no dejaba de hacer fuertes gruñidos. El profesor, al darse cuenta del particular hecho, empieza a grabar a los estudiantes que parecían estar sorprendidos por los gritos del animal.

«Bueno, ahora que la puerca termine de gritar continuamos con la clase«, expresó el educador junto al video publicado en Facebook. Aunque no se sabe el lugar exacto del video, al parecer fue grabado en un municipio de Córdoba.