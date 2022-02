Carla Giraldo reveló a sus fans que no puede ver por un ojo

Carla Giraldo, la polémica actriz colombiana que dio de que hablar durante su paso por el reality de Master Chef Colombia 2021, quien, además, fue la ganadora de 200 millones de pesos, sorprendió a sus seguidores durante un en vivo en su cuenta de Instagram donde reveló un accidente que sufrió y que nadie conocía.

Durante la transmisión, la actriz reveló que no ve por uno de sus ojos, debido a un accidente que sufrió en el que se rayó el 99% de su córnea, aunque no dio detalles de lo sucedido, dijo que no quería armar un escándalo por eso, pues hasta ahora solo lo sentía una molestia.

Mira también: Conductor es criticado en TikTok luego de retrasar viaje por bajar a comer

Durante la conversación con sus fanáticos, le preguntaron quiénes eran sus favoritos en esta nueva edición de Master Chef Colombia, donde participa Aida Morales, Tatan Mejía, Aida Bossa, Manuela González, Lady Noriega, entre otros, sin embargo, la actriz asegura que aún no tiene a ningún favorito, ya que no los conoce y no sabe cómo son.