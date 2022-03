Bastardane, banda del hijo de James Hetfield, estrenó su primer álbum

Archivado en: •

Castor Hetfield, el hijo del líder de Metallica, James Hetfield, sorprendió a cientos de personas al lanzar el nuevo álbum de su banda llamada Bastardane.

Parece que Hetfield quiere seguir los pasos de su padre y muchos aseguran que también le sobra talento. La agrupación está conformada por Jake Dalls (voz y bajo), Ethan Sirotzki (guitarra) y en la batería esta el hijo de James.

Bastardane lanzó su primer canción en 2020 titulada ‘Wealthy Fantasy’ y el en 2021 estrenaron ‘Above All’ y ‘Let the Wasted Die’, temas que hacen parte de su nuevo trabajo discográfico, ‘Is This Rage?’.

Su disco ya se encuentra disponible en toas las plataformas digitales.