Avatar: El Camino del Agua revela su primer teaser tráiler

La secuela de Avatar ya tiene su primer adelanto oficial. Avatar: el Camino del Agua, llega después de 10 años de la primera entrega de la película dirigida por James Cameron.

«Ambientada más de una década después de los eventos de la primera película, Avatar: The Way of Water comienza a contar la historia de la familia Sully, los problemas que los persiguen y hasta dónde son capaces de llegar para mantenerse a salvo», dice la sipnosis de la nueva entrega.

Esta película está programada para estrenarse el 16 de diciembre del 2022. Posteriormente está programada una tercera entrega para diciembre del 2023 y una vez terminada la postproducción se iniciaría la producción de la cuarta y quinta entrega de Avatar.