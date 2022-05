Archivado en: •

Este fin de semana, La Gioconda, más conocida como ‘La Mona Lisa’, fue objeto de un ataque con una torta por parte de un joven que decía protestar contra el cambio climático. Su acción genero polémica y rechazo, pero esta no es la única vez que la obra creada por Leonardo Da Vinci entre 1503 y 1506 sufre un ataque. Aquí te contamos algunos de ellos.

El más polémico y primer ataque que sufrió La Gioconda fue en 1911, cuando fue robada del de Salón Carrée del Museo de Louvre. La obra estuvo desaparecida por dos años sin tener rastro de su paradero. Sin embargo, fue hallada cuando el ladrón quiso venderla en Florencia.

El primer ataque físico llegaría en 1956, cuando un sujeto con el síndrome de Stendhal lanzó ácido sulfúrico a la pieza causándole daños al interior de la obra. Luego, el 30 de diciembre del mismo año, un boliviano llamado Ugo Ungaza Villegas tiró una pierda sobre La Mona Lisa y provocó que se desprendiera una parte del pigmento de la misma.

Tras el segundo ataque, la obra fue protegida con un cristal blindado. El tercer ataque no se daría en el Museo de Louvre, sino en el Museo Nacional de Tokio en una de las pocas salidas que la pintura tuvo en 1974. Allí una mujer en silla de ruedas roció pintura roja, expresando su disgusto con la escasez de rampas de acceso.

Luego, después de tres décadas, una turista rusa llegó hasta el Museo de Louvre en el 2009 para lanzarle una taza de té protestando porque le habían negado su ciudadanía.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

— Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022