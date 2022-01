Adolescente buscó a los padres que lo vendieron y lo volvieron a rechazar

Un joven de 17 años, procedente del norte China, expresó en sus redes sociales que buscó a sus padres biológicos que lo vendieron cuando era un bebé.

Se trata de Liu Xuezhou, quien fue vendido en el 2005 a través de un intermediario. Los padres que lo compraron fallecieron en un accidente en su casa. Después de este suceso, el joven vivió con la ayuda de sus abuelos y un subsidio para huérfanos.

El joven inició una búsqueda por internet para encontrar a sus padres biológicos, detalla el South China Morning Post. Su búsqueda dio frutos pues los encontró, pero la reacción de sus parientes no era la que esperaba.

Cuando los halló se encontró que cada uno vivía por separado con una familia diferente por lo que le pidieron que se alejara ya que los «perturbaría». Su padre no quería que su nueva esposa se separara de él por recibir a su hijo. Luego de que su historia se volviera viral, sus padres biológicos decidieron apoyarlo.

