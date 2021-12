Video de robots humanoides impresionan a muchos y aterrorizan a otros

Parecen sacados de ‘Yo, Robot’, película protagonizada por Will Smith, pero no. Se trata de los robots humanoides más realistas creados por la empresa Engineered Arts, y fueron presentados en redes sociales con un video que demuestra como tienen movimientos casi humanos.

La empresa británica nombró al robot como ‘Ameca‘ y tiene inteligencia artificial. Fueron hechos con impresiones 3D y replican facciones y gestos de los humanos.

Te puede interesar: Descuido nivel: Cirujana amputó la pierna incorrecta de un paciente

En el video, compartido por millones de personas, muestra como ‘Ameca‘ puede pedir que hagan silencio, saludar, mover sus manos y su rostro. De hecho, reacciona a la persona que lo está grabando ese momento. Su sistema operativo permite que también aprenda algunas cosas automáticamente.

En redes sociales hay comentarios divididos, mientras algunos le sacan humor diciendo «en 10 años nos rompen a golpes», otros creen que en un futuro no muy lejanos ya nos podrían estar reemplazando.

WATCH: Facially expressive Ameca humanoid robot by Engineered Arts set to make debut at CES 2022

pic.twitter.com/SIfosayCk4

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 2, 2021