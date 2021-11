Veronika Rajek, la modelo que asegura que Instagram “la bloquea por ser hermosa”

En una entrevista con Lad Bible, Veronika Rajek, una modelo de 25 años nacida en Eslovaquia, reveló que se siente discriminada por la red social Instagram, que en varias ocasiones ha bloqueado o eliminado sus cuentas porque creen que no es una persona real.

De acuerdo con la joven, la red social la bloquea por ser “demasiado bonita” y las constantes denuncias que le realizan.

“Me llaman extraterrestre, la gente ni siquiera cree que yo existo”, asegura la joven que ha trabajado con grandes compañías como Dolce & Gabbana, Philip Plain, entre otros.

“No creo que sea perfecta, pero la gente me tiene miedo y no quiere hablar conmigo. Lo tengo peor porque la gente me lo pone más difícil porque soy hermosa. Recibo más abuso de las mujeres porque están celosas y piensan que quiero a su novio. Solo las mujeres pueden lastimar a otras mujeres con tanta fuerza”, reveló Rajek, que se considera una mujer solitaria porque no tiene amigos.

Finalmente, la joven aseguró que las personas no se le acercan porque su belleza los intimida.

