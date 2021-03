Increíble, pero cierto: primer tuit de la historia se vendió en millonaria fortuna

Es verdad, el primer tuit de la historia será vendido como un NFT y se vendió por un valor de $2.9 millones de dólares.

Esperen, esperen, ¿pero qué es un NFT?

Se trata de una clase de “token” en formato digital que tiene un valor único y, sobre todo, inimaginable, por lo que la propiedad se hace popular, además de inalcanzable (o solo para quien tiene el dinero).

Ahora, en pleno 2021 el NFT se han vuelto famoso, y como ejemplo de ellos tenemos el video ORIGINAL que Doggface subió y volvió viral, además de desempolvar a ‘Dreams’, la canción de Fleetwood Mac.

Así que para ponerle más valor a las cosas, el CEO de Twitter y quien por ende fue el primero en tuitear, venderá su trino por medio de una NFT en $2.9 millones de dólares.

just setting up my twttr

Por su parte, Justin Sun, magnate de las cryptomonedas, entiende lo importante que es fortalecer su negocio, por so preguntó “¿Quién lo compraría?”.

Hi @jack, I made an half million USD offer to buy your tweet:https://t.co/A8PYPTns76 @cent

— Justin Sun🌞 (@justinsuntron) March 6, 2021