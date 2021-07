‘Is This It’, 20 años del álbum debut de The Strokes

Por: Juan Vivas/@vivasdee

Algunos eruditos de la música y el Rock N Roll sugieren que el 2001 fue el “último gran año del género” desde lo alternativo con Muse y su Origin of Symetry, llegando a lo más extremo como Pig Destroyer con Power In The Yard, el 2001 ofreció gran variedad de sonidos y opciones para todos los gustos.

Y entre lo más destacado de ese año nos encontramos con el debut del quinteto de Nueva York que marcaría La Era Moderna del Rock, The Strokes con Is This It.

De entrada nos encontramos con un disco preciso con canciones cortas, coros pegajosos, finales en seco y una producción (Intencionalmente) sucia, recordando otras épocas del rock, The Ramones, The Stooges, etc. Dichos elementos les bastaron para dejar un disco inmortal que más tarde influenciaría el sonido de otras bandas; Franz Ferdinand, Interpol y como no, los Arctic Monkeys liderada por uno de los mayores fans de los Strokes.

Desde los primeros riffs de la canción que los dio a conocer; Last Nite -Tomados de “American Girl” de Tom Petty and the Heatbreakers– se siente el espíritu de un trabajo que iba a perdurar en el tiempo, incluso en algún momento Julian Casablancas afirmó que sus instrucciones para el productor Gordon Raphael fueron un sonido como si “Una banda del pasado hiciera un viaje al futuro para grabar un disco”

Otro elemento que ayudó a simentar el éxito de Is this It y la recordación en su público es la composición de Casablancas para cada una de las canciones, hablando de la cotidianidad en la vida joven de una gran ciudad como lo es Nueva York, sin pretensiones que se pueden trasladar a otras urbes en diferentes condiciones, como lo es Bogotá -Escúchese “New York City Cops”

Hablando de esta última hay un dato importante para resaltar a la hora de hablar del disco, aparte del cambio y censura de su portada en la versión americana también se hizo otro ajuste, pues la canción, que entre otras cosas ironiza sobre la ineptitud policial; New York City Cops fue remplazada por When It Started, -De la banda sonora de Spiderman- esto debido a los sucesos del 11 de septiembre en las torres gemelas y las posibles repercusiones del cuerpo policial de la ciudad.

Is This It está lleno de himnos; Someday y Hard To Explain, a la nostalgia de la juventud. Al desazón de las relaciones insanas, tan comunes en la juventud, en The Modern Age, con uno de los mejores solos del álbum y un final con la voz desgarrada de Julian Casablancas en Take It Or Leave It

20 años después muchas cosas han cambiado en el mundo, la música y el rock. Las formas de consumo son otras, los sonidos y sobre todo los públicos están lejos de ser los del 2001 y sin embargo, cuesta magnificar la repercusión que el trabajo de cinco jóvenes ha tenido a lo largo de este tiempo, en la consolidación de una escena y de un sonido, o sino que lo diga el mismísimo Alex Turner.