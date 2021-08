Ricardo Arjona tocó en el metro de Nueva York y todos los ignoraron

El problema no es tocar en el metro de Nueva York, el problema es que te ignoren. Así le pasó a Ricardo Arjona, el famoso cantante guatemalteco, quien se atrevió a salir al concurrido lugar.

El artista publicó un video donde se ve tocando su guitarra, pero aseguró que no le fue bien y en las imágenes se ve como la gente pasa por su lado y no lo reconoce.

Te puede interesar: Demi Rose calentó las redes poniendo sus atributos al sol

Según su relato, una mujer se acercó y le dijo que era un imitador asegurando que el verdadero Arjona era más “chaparrito”.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora Mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”, escribió Arjona.