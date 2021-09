Nirvana: en camino una película de la banda para celebrar los 30 años del Nevermind

Con los 30 años del álbum ‘Nevermind’ no solo se celebra una fecha para Nirvana, también para la música en general, para la historia y el grunge, así que estas tres décadas que ya pasaron se celebrarán por lo alto.

Por su parte, la BBC Music prepara una película sobre la historia de Nirvana en el Reino Unido y la historia que se contó en aquel entonces como un legado a Kurt Cobain.

La compañía publicó un comunicado en el que anunció el proyecto que viene en camino, con el que ofrecerán un contenido a mayor escala sobre las inspiraciones que se basaron en el álbum.

“Explorar la música del disco en profundidad, además de ofrecer una mirada más amplia sobre lo que convirtió a Nirvana en una de las agrupaciones más importantes de la historia del rock”.

A esta gran iniciativa se sumará ‘When Nirvana Came To Britain’, un documental de la BBC Two en el que participan Dave Grohl y Krist Novoselic, además de un especial radial llamado Nevermind At 30 que fue hecho para BBC Radio 4.

Por parte de la película, el comunicado recita que contará la historia de cómo Nirvana influenció un movimiento musical en los 90’s, además de la manera cómo inspiró a los sonidos del Reino Unido que se basaron en la música de la banda.

