Por no dejarse limpiar el parabrisas, extranjeros le rompieron los vidrios del carro

Una nueva situación de intolerancia si registró en una de las avenidas de Cali, donde según los testigos y el conductor afectado, un grupo de personas que dedican su tiempo a limpiar los parabrisas de los carros la emprendieron a golpes contra su camioneta.

Tal y como muestra el video de uno de los transeúntes que se acercó al lugar, la camioneta del sujeto quedó con los vidrios quebrados, supuestamente, porque no quiso empelar el servicio de los trabajadores, quienes según el afectado, eran de nacionalidad venezolana.

“No me dejé limpiar los vidrios, me echaron agua sucia ahí en el carro. El otro moreno sacó la cara por ellos y me le tiró un machetazo. El venezolano le pasó un machete cuando arranqué y me le dio machete al carro”.