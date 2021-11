No solo será Mario, Chris Pratt le dará su voz al nuevo Garfield

Luego de que se anunciara que el actor Chris Pratt le dará voz a Mario en una nueva película de los icónicos personajes de videojuegos, diferentes medios señalan que también lo hará en una nueva versión de una película animada de Garfield.

Aunque actualmente Pratt no es uno de los actores más queridos de Hollywood por diferentes posturas políticas y frente algunos temas sociales, su participación en los nuevos proyectos sin duda le dará la oportunidad de mostrar su talento en otras facetas.

David Reynolds, conocido por el guion de ‘Buscando a Nemo’, es el encargado de escribir la nueva historia del gato que se ha robado nuestra atención y cariño de diferentes formas.

Las reacciones frente a los nuevos proyectos del actor han estado divididas e incluso han realizado diversos memes al respecto.

We gotta stop Chris Pratt before he gets two more major voice roles and snaps us pic.twitter.com/ZsME9rEfdp

— Plathanos 🐝🇩🇴 #HIVESZN (@SavinTheBees) November 2, 2021