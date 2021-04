No devolvió un VHS hace 20 años y fue acusada de graves delitos

Caro McBride se llevó una gran sorpresa cuando quería hacer un cambio de apellidos en su licencia de conducción. Su objetivo no se pudo llevar a cabo ya que le encontraron un grave delito por el que la estaban acusando.

La mujer, que vive en Texas, era buscada en otro estado por malversación de propiedad alquilada. Después de revisar e indagar, se descubrió que era acusada por devolver un VHS de ‘Sabrina, the Teenage Witch’ en una tienda de alquiler que ya no existe.

Sorprendida, Caro asegura que no recuerda haber alquilado esta cinta. Agregó que un hombre con el que vivía en 1999 pudo ser quien alquiló el casete.

Los hechos sucedieron en el estado de Cleveland y aunque pudo ser acusada, el condado decidió eliminar la acusación luego de revisar el alegato.

Can you imagine being a WANTED FELON for never returning a VHS tape to a movie rental business? Well, that’s exactly what happened to an OK woman after she never returned Sabrina the Teenage Witch 21 years ago. Hear from her&how this bizarre incident has impacted her life at 9. pic.twitter.com/Vv0oSxsXF1

— Erika Stanish (@Erika_Stanish) April 23, 2021