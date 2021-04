Niño de 12 años resulta con muerte cerebral tras realizar supuestamente un reto de Tik Tok

Aunque las redes sociales han sido una herramienta increíble para enseñar, aprender y potencializar las habilidades de todas las personas, así como conocer un poco más del mundo y hacer nuevos amigos, también se han convertido en un peligro para los más pequeños, quienes en su ingenuidad caen en las tendencias del momento.

El pasado 22 de marzo, Joshua Haileyesus fue encontrado inconsciente en el baño de su casa por su hermano gemelo y tras ser llevado al hospital, fue declarado con muerte cerebral. Sus familiares creen que el niño estaba haciendo el ‘Blackout challenge’, según informó Fox 19.

Dicho reto consiste en amarrar un objeto al cuello y bloquear la respiración por el mayor tiempo posible, hasta desmayarse. El padre de Joshua, Zeryihun, aseguró que unos días antes el niño dijo a su hermano que había logrado contener la respiración durante un minuto, lo que ha reforzado la creencia de que él se encontraba haciendo el desafío de Tik Tok.

“Les suplicaba en el suelo, suplicando que me dieran algo de tiempo, que no se rindieran con él. Si me rindo con él, siento que me estoy alejando de mi hijo”, dijo Zeryihun luego de que los doctores le dieron la noticia y advirtieron a la familia que lo mejor era despedirse del pequeño.

Los seres queridos de Joshua, quien apenas tenía 12 años, han compartido su historia para que otras personas adviertan sobre los potenciales juegos peligrosos que circulan en internet y así prevenir otra trágica muerte.