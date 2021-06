Cosas que nunca nos van a pasar: con 22 años ganó un millón de USD por vacunarse

Dentro de todas las situaciones que podría quedarse como una ilusión o un simple sueño en esta época de pandemia, pues existe una que trae dos noticias buenas: la primera es lograr vacunarse contra el covid-19 a los 22 años, y le segunda es ganarse un millón de dólares por recibir la dosis.

¿Y quién puede ser tan afortunado?

Fue lo que le pasó a Abbey Bugenske, una adolescente que vive en Ohio, Estados Unidos, y quien fue la afortunada ganadora de Vax-A-Million, la lotería que le entregó un millón de dólares.

Pese a que en Estados Unidos la carrera por llegar a la inmunidad de rebaño está llegando a su meta, ya que es uno de los países con personas más vacunadas contra el covid-19, una gran cantidad de ciudadanos está en contra de las vacunas, así que los gobiernos locales han optado por entregar premios a cambio de que las personas reciban la dosis.

Ahora Abbey Bugenske, de 22 años, se convirtió en la primera ganadora de Vax-A-Million, la casa de premios que entrega un millón de dólares semanales como parte de una estrategia creada por Mike DeWine, gobernador de Ohio, para incentivar la vacunación en su estado.

“Grité lo suficiente como para que mis padres pensaran que estaba llorando y que algo andaba mal, pero cuando comencé a gritar que había ganado un millón de dólares y que iba a ser millonaria, me dijeron que me calmara y me asegurara de que no fuera una broma”, aseguró la adolescente para la NBC.