Hermana menor de Mia Khalifa abre su cuenta de OnlyFans y se convierte en toda una estrella

Mati, como es el nombre de la hermana menor de Mia Khalifa, se convirtió en toda una estrella en redes sociales, parte de su reconocimiento se lo debe a su hermana, eso si, para seguir su propio camino, decidió abrirle las puertas a las posibilidades de comenzar a ser una celebridad en OnlyFans.

La hermana de la exactriz de cine para adultos lanzó el anzuelo a través de su cuenta de Twitter, donde cazó a más de un seguidor para poder llevarlo a su cuenta de OnlyFans para convertirlo en suscriptor.

Luciendo su figura en lencería, Mati enamoró a decenas de seguidores, quienes le preguntan si hay posibilidades de verla en la industria del cine para adultos, pero por ahora, deberán conformarse con su OnlyFans.

Lost is all including my clothes 🙄🎰 pic.twitter.com/IgiUVBq4IW

— Mati Khalifa (@KhalifaMati) June 7, 2021