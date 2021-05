Mati, hermana de Mia Khalifa, lució sus melones con pronunciado escote

Mati Khalifa, la aparente hermana menor de Mia Khalifa, sigue dando de qué hablar por sus contenidos en redes sociales, donde usualmente comparte fotografías o videos con poca ropa en los que luce su figura y sus atributos.

La joven de 18 años, quien decidió seguir el camino de su hermana mayor al debutar en OnlyFans, recientemente publicó una serie de instantáneas en las que sale luciendo un escote blanco que por poco la hace mostrar de más.

Aunque Mati afirma ser la hermana menor de la reconocida exactriz porno, muchos internautas dudan de su relación familiar, pues afirman que podría tratarse de un mecanismo para ganar seguidores y hacerse conocer. Sin embargo, nada se ha comprobado hasta el momento.

Can we take it to the back seat? 🚙 pic.twitter.com/9GRq9UUvdl

