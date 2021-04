Marvel aclara los rumores sobre Chadwick Boseman en The Falcon and The Winter Soldier

Desde el estreno de The Falcon and The Winter Soldier, los fanáticos de Marvel se preguntan si quizás habría un cameo de Chadwick Boseman.

Esta noticia contiene spoilers

Las esperanzas aumentaron luego de que en el más reciente capítulo apareciera Dora Milaje con las intenciones de atrapar a Zemo.

EA Games rechaza jugadita de su manager que se disfrazó de anciano para recibir vacuna

Sin embargo, ante las dudas generadas por los fanáticos del MCU, Nate Moore, productor de Marvel, aclaró todo.

El productor fue enfático en decir que esto no iba a suceder.

“Sería honesto si lo fuera. La muerte de Chad es cosa de toda la vida y amaba al chico tanto como al personaje. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos y reflexivos acerca de cuándo aparece, porque significó tanto para mucha gente como para nosotros. Pero sí, no lo usaríamos como un ‘ven la semana que viene; ¡tal vez veas a Panther! Nosotros no lo haríamos”, aclaró Nate Moore.

Así mueren las esperanzas de ver la Pantera Negra en The Falcon and The Winter Soldier.