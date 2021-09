¡Mark Hoppus está libre de cáncer!

El pasado 23 de junio, el artista estadunidense Mark Hoppus, conocido por ser el bajista y uno de los vocalistas de la banda de punk rock Blink 182 reveló que había sido diagnosticado con cáncer y que estaba siendo sometido a quimioterapias para tratarlo.

“Durante los últimos tres meses me he sometido a quimioterapia para el cáncer. Tengo cáncer. Apesta y tengo miedo, y al mismo tiempo tengo la suerte de contar con médicos, familiares y amigos increíbles que me ayudarán a superar esto. Todavía tengo meses de tratamiento por delante, pero estoy tratando de mantener la esperanza y la actitud positiva. No puedo esperar a estar libre de cáncer y verlos a todos en un concierto en un futuro cercano. Los amo a todos”, expresó el músico en el momento.

La dura noticia de la enfermedad afectó a su familia, amigos y fanáticos, sin embargo, luego de luchar duro contra el cáncer, el artista pudo superarlo.

A través de su cuenta de Instagram, Hoppus reveló que se encuentra libre de cáncer y agradeció a todas las personas que lo han apoyado en el duro proceso.

“Acabo de ver a mi oncólogo y estoy libre de cáncer!! Gracias a Dios, el universo, mis amigos, mi familia y a todas las personas que me enviaron su apoyo. Tendré que someterme a exámenes cada seis meses y solo hasta final de año podré volver a la normalidad, pero hoy es un día increíble y me siento muy bendecido”, aseguró el bajista.