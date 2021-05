La hora sad: aquí la playlist de canciones tristes para pasar el día

A petición del público, en The Rock Show sacamos un listado que semanalmente iremos actualizando (si las lágrimas nos dejan) para tener una playlist siempre lista para llorar…

“She looks like the real thing, she tastes like the real thing… My fake plastic love” 🥺 @radiohead #LaHoraSad en #TheRockShow pic.twitter.com/PHCsie8eRR

— Radioacktiva_ (@Radioacktiva_) February 2, 2021