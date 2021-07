Kill Bill 3 sería una realidad y Tarantino tiene una posible candidata para protagonizarla

Aunque Quentin Tarantino ha dejado saber en diferentes oportunidades que su carrera como cineasta pronto llegaría a su fin, cada vez se revelan más detalles sobre un sublime retiro con la cereza que adornaría el pastel: la tercera parte de Kill Bill.

Los rumores tocaron fuerza después de la información que suministró WGTC, donde recientemente han asegurado que Tarantino ya tendría en la mira a la próxima protagonista de KIll Bill, quien sería la encargada de interpretar a la hija de “The Bride”, si, la pequeña con la que el personaje de Uma Thurman cerró su búsqueda y asesinato de Bill.

La elegida, según la información, sería Maya Hawke, actriz que hizo parte de una de las temporadas de ‘Stranger Things’ y que es hija de Uma Thurman.

Ahora bien, no sería a primera vez que Tarantino se cruzara con la joven actriz, recordemos que ella también hizo parte del elenco de ‘Once Upon A Time in Hollywood’.

Eso sí, por ahora todo es un rumor que va creciendo gracias a la información que brindan los expertos, pero no hay confirmaciones oficiales que indiquen el desarrollo de una tercera parte de Kill Bill.