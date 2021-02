Inventan una aplicación que “da vida” a personas fallecidas

Su nombre es Deep Nostalgia y fue desarrollada por MyHeritage. Su función consiste en animar fotos para crear una versión de las personas sonriendo o haciendo gestos con su cara.

Esto es gracias a la tecnología ‘deepfake’ que usa videos ya preparados para llevar los movimientos y gestos de estos a las imágenes que los usuarios escojan.

La aplicación permite animar hasta cinco imágenes de manera gratuita y puedes animar varios rostros de una misma fotografía.

Los creadores de la aplicación quieren que veas cómo una persona de una foto antigua pudo haberse movido o visto si se tratase de un video.

With our new Deep Nostalgia™, you can see how a person from an old photo could have moved and looked if they were captured on video! Read more: https://t.co/ZwUwzJRQ26 #RootsTech #RootsTechConnect pic.twitter.com/LERXhrqiut

— MyHeritage (@MyHeritage) February 25, 2021