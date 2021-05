Hombre saltó al agua y se fue a los golpes contra un caimán para salvar a su perrito

Mike McCoy, como es el nombre de este valiente estadounidense, causó gran conmoción en su país después de la noticia que reportaron medios locales, quienes contaron cómo este hombre se enfrentó a un caimán, arriesgando su vida, para salvar a su perro.

El caso que se reportó en la Florida cuenta la historia de cómo este héroe no dudó ni un solo segundo en saltar al agua para poder salvar a su perro de raza labrador chocolate y cómo ambos lograron salir con vida después de enfrentar a un caimán que pudo acabar con los dos.

Según cuenta la versión de Mike McCoy, estaba dando un paseo por el bosque en compañía de Jake, su perro, quien se alejó algunos metros para poder olfatear unos arbustos, pero en ese momento fue asechado por el reptil, el cual lo quiso llevar a las profundidades del lago para convertirlo en su almuerzo.

A man and his dog are both recovering after an alligator grabbed his beloved pet during a walk this week in Holiday, Florida, and he jumped into action to fight the creature off.https://t.co/ms41kiHsVN

— NewsNation Now (@NewsNationNow) May 14, 2021