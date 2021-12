Hija de Chris Cornell realiza un emotivo homenaje al querido y recordado músico

Chris Cornell, una de las voces más grandes y talentosas del grunge, murió en 2017 y desde su partida diferentes fanáticos, amigos y familiares han realizado emotivos homenajes.

Para homenajear al músico, voz de bandas como Soundgarden y Audioslave, Toni Cornell, su hija de 17 años, realizó un emotivo cover de la canción ‘Nothing Compares 2 U’ en el programa de televisión ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’.

La canción hace parte del recopilatorio póstumo de versiones de Cornell ‘No One Sings Like You Anymore, Vol. 1’, el cual incluye las versiones del difunto icono del rock de canciones de Janis Joplin, Harry Nilsson, Guns N’ Roses, John Lennon, ELO, entre otros.

‘Nothing Compares 2 U’ fue escrita originalmente por Prince para su grupo The Family y se hizo famosa por la versión de Sinead O’Connor.