El dinero y los memes que se ganó Floyd Maywheater en su pelea de exhibición

Floyd Maywheater y el youtuber Logan Paul se unieron para tener una polémica pelea de boxeo de exhibición que sería el regreso al cuadrilátero de la estrella del box.

Se esperaba que la pelea fuera fácil para Floyd, sin embargo el youtuber sorprendió al mundo ya que aunque no conectó un golpe certero a su contrincante, si aguantó los 8 rounds.

Floyd no noqueó a su Logan, como se esperaba, pero sí esquivó todos los golpes. Al parecer su objetivo era ganar dinero.

El excampeón de boxeo aseguró antes de la pelea que ya tenía 30 millones de dólares asegurados por las marcas que tenía en sus calzoncillos.

Por otro lado, esperaba ganar entre 50 y 100 millones de dólares, además del dinero que entró por “pay per view“, del cual le correspondía el 50%.

Para Maywheater el dinero parece ser lo más importante y en una rueda de prensa había anunciado que “cuando llegara el dinero verían quien era el verdadero ganador”.

“When the money comes, we’ll see whose the real winner.”⁰⁰Floyd Mayweather on his hall of fame boxing career and not having anything to prove.

(via @br_betting) pic.twitter.com/B7LIsmefE9

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 7, 2021