Enfurecido hombre destruye baño que arregló porque no recibió pago

Se volvió viral en las redes un video en el que se ve al albañil Terry Gregory destruir un baño que recién había remodelado en una casa ubicada en Colorado Springs, Estados Unidos.

De acuerdo con la información, el hombre estalló en ira luego de que la dueña de la casa, Amber Trucke, se negara a pagarle el trabajo que realizó porque “no la impresionó”.

Mire También: Así lucen actualmente los protagonistas de los memes más populares de internet

En las imágenes, el hombre rompe todo el baño con un martillo mientras se pregunta quién le pagará.

“Trabajé semanas en esto. Gasté miles de dólares”, asegura en el video el hombre que se muestra muy enojado y frustrado por recibir únicamente el abonó de 3300 dólares, y no el pago completo de $7500.

Amber Trucke, que se comprometió a pagar el arreglo cuando Gregory terminara e incumplió, aseguró que demandará a la compañía Dream Home Remodels of Colorado por lo sucedido.

Contractor in Colorado Destroys His Own Work After Not Getting Payed

PAY YOUR BILL. pic.twitter.com/DBy0mRF2zv

— Dallas (@59dallas) September 20, 2021