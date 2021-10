El nuevo Superman será bisexual: DC Comics confirmó el nuevo romance

El nuevo Superman también tiene intereses en el mundo del periodismo, el joven estaría interesado en un hombre llamado Jay.

En la edición que se publicó en agosto, Jon Kent, hijo de Clark Kent y Lois Lane, tiene una amistad con el reportero Jay Nakamura. Sin embargo, en esta nueva edición, al parecer, se darán un beso.

Esta historia aparecerá en la quinta entrega de “Son of Kal-El” el próximo 9 de noviembre y DC Comics dijo que Supeman encontró su identidad y lo describieron como bisexual.

Just like his father before him, Jon Kent has fallen for a reporter 💙 Learn more about the story to come in SUPERMAN: SON OF KAL-EL #5: https://t.co/bUQAsos68o #DCPride pic.twitter.com/wfQPc3CEVD

— Superman (@DCSuperman) October 11, 2021