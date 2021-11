Draco Rosa presenta Sound Healing 1:11 en Radioacktiva

Sound Healing 1:11 es el más reciente álbum de Draco Rosa, un trabajo que combina diferentes ambientes sonoros y muestra una “perspectiva esperanzadora del espíritu humano y su capacidad ilimitada de curación e iluminación”

Draco estuvo en entrevista con Radioacktiva y nos compartió más detalles de Sound Healin 1:11. El artista describe su proceso de creación como “una sensación de intimidad que nunca antes había sentido”

“Pensé que era importante en este momento en particular crear una obra musical desnuda y orgánica, que permitiera al oyente desconectarse y relajarse. Me encanta la sensación de descubrimiento que encierran las nuevas pistas. El proceso me trajo una gran alegría y aquí estoy”, expresó Draco en un comunicado.

Revive aquí la entrevista de Draco Rosa en Radioacktiva: