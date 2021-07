Cuadrado descuadró a Mina cuando le pegó con el platón del tercer puesto

La Selección Colombia se quedó con el tercer puesto de la Copa América, todo después de disputar el partido contra el seleccionado de Perú en un partido donde Luis Díaz reafirmó que es la figura del torneo, el jugador revelación que milita en el Porto y que, seguramente, recibirá ofertas de un grande de Europa.

Al final del compromiso, que se cerró con un 3-1 con victoria colombiana, los jugadores subieron a la tarima que la organización llevó para entregar el premio al tercer y cuarto puesto, pero cuando se acabó la sesión de fotografías, Cuadrado y Mina protagonizaron la llamada “guachafita” para cerrar con broche de oro la participación.

En medio de la sesión de fotos, Yerry estaba gritando unas cuantas palabras a su compañero, así que Cuadrado no se aguantó más y lo persiguió para darle un golpe con el platón del tercer puesto.

After the team photo, Cuadrado went and hit Yerry Mina with the 3rd place Copa America trophy 😂😂🏆 pic.twitter.com/vy99fzJ1JT

