Como en Matilda, maestra adoptó a su alumna de nueve años

Una historia, que parece sacada de la famosa película ‘Matilda’, conmueve a muchos en La Verne, una ciudad del condado de Los Ángeles, Estados Unidos.

Una maestra de primaria llamada Zoe Henry, que aunque no tenía planes de adoptar se cruzó con Loralie, una niña de 9 años que venía de estar un año en el orfanato y 1445 días en el sistema de acogida estatal, según una nota publicada en Televisa News.

La pequeña de 9 años describe sus días en un hogar de crianza como algo “aterrador”. Pero todo cambió cuando se cruzó con Zoe, quien sintió amor de madre cuando la vio llegar a su clase. “Y en el momento que la vi, me dije: voy a a adoptar a esta niña. Es mi hija», expresó la maestra.

Pero la educadora no tuvo fácil su proyecto, pues una familia ya estaba en trámites para adoptar. Sin embargo, los interesados no avanzaron en la adopción y ella hizo su petición ante los trabajadores sociales. Al parecer la madre no impugnó la decisión del tribunal que le dio la adopción y los dos días ya estaba viviendo con Loralie.

«Sé que su mamá realmente la ama. Sé que realmente quería ser una mejor parte de su vida. Pero como le dije a Loralie, su madre la ama tanto que permitió que fuera adoptada para que yo pudiera darle lo que necesitaba», expresó la maestra.

La historia de Zoe y Loralie recuerda la famosa película ‘Matilda’, basada en el libro de Roald Dahl. La producción, estrenada en 1996, cuenta la historia de una niña, poco querida por sus padres, que termina siendo adoptada por su maestra.