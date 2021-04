Por supuestos celos, mujer le rompe el celular a su pareja y se vuelve viral

Las redes sociales siguen siendo uno de los escenarios más comunes donde diariamente se evidencian particulares momentos protagonizados por ciudadanos, quienes inmediatamente se vuelven virales; como sucedió con una mujer, quien aparentemente le destruyó el celular a su pareja por celos.

“Si no me vas a romper el celular así por los celos, entonces no quiero nada”, es la descripción que tiene la grabación difundida a través de Facebook, en la que se ve el momento en el que la mujer coge el celular del hombre, quien aparentemente es su pareja, y lo tira al piso, rompiéndolo en varias partes.

La publicación generó toda clase de reacciones en redes sociales. Algunos internautas criticaron a la mujer, afirmando que su forma de actuar causaba “terror” por ser tan “tóxica“; otros, por su parte, le aconsejaron al implicado que era tiempo de dejar a su pareja.

¿Usted qué hubiera hecho? Acá está el video de la escena que fue ocasionada por unos supuestos celos: