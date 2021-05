Beisbolista recibió un pelotazo que iba a 150 kilómetros por hora

Kevin Pillar, beisbolista profesional de Estados Unidos, terminó en el hospital luego de recibir un fuerte golpe de una pelota de beisbol.

Todo se dio mientras el New York Mets, su equipo, jugaba contra los Atlanta Braves. Según diferentes medios, la pelota iba a una velocidad de 150 kilómetros por hora.

Te puede interesar: Perro de un narcotraficante olfateó de más y lo delató con la policía

El golpe hizo que se retirara del juego mientras sangraba por la nariz y fuera trasladado a un hospital donde le realizaron una tomografía.

Horas después, Kevin expresó que se encontraba bien y recuperándose.

Kevin Pillar was just drilled in the face by a pitch and immediately left the game in Atlanta.

Hoping for the best 🙏 pic.twitter.com/T67yrlkWoU

— UNB! Sports MLB (@unbsportsmlb) May 18, 2021