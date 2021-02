Así luce la mujer que no se depila las cejas ni el bigote desde hace un año

En una división de opiniones se convirtió el caso de Eldina Jaganjac, una mujer danesa de 31 años que decidió dejar de depilar sus cejas y su bigote.

Para Eldina, su nueva apariencia es igual de femenina a la de antes, cuando acostumbraba a quitarse los vellos de más de su rostro. Eldina, que vive en Copenhague, Dinamarca, asegura que creció confundida por las expectativas que tenía sobre la mujer, más que todo por lo que implicaba el tema de la depilación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eldina Jaganjac (@eldina_jaganjac)

En conversación para Uniland, medio británico, habló sobre la decisión de olvidarse de la depilación en su rostro:

“Antes de dejar que mi uniceja creciera, sentía que había opciones extremadamente limitadas sobre cómo se suponía que debían verse las mujeres. Si un hombre no se afeita y no se depila las cejas, nadie se da cuenta ni comenta y no es nada fuera de lo común”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eldina Jaganjac (@eldina_jaganjac)

De paso, la mujer agregó que su apariencia despertó decenas de comentarios, agregando que no ha sido fácil mantener su imagen.

“Si algunas personas no tienen nada que hacer más que gritarles a los extraños, que así sea. Al igual que muchas otras mujeres, he aprendido a controlarme. Por ejemplo, solía no sentirme cómodo al salir a la calle a menos que mis cejas fueran del tamaño pequeño aceptado, y no iría al gimnasio a menos que mis piernas estuvieran bien afeitadas”.