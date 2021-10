Alec Baldwin mató a una mujer al dispararle por accidente en un rodaje de una película

En las últimas horas se reportó el accidente que protagonizó Alec Baldwin, quien accionó un arma, y por accidente, mató a Halyna Hutchins, directora de fotografía de la película Rust, en la que se estaba trabajando, y donde se detonó el arma que se creyó era de fogueo y no estaba cargada.

El accidente que no solo cobró la vida de la muer, sino también dejó herido al director Joel Souza, sucedió en Santa Fe, en el estado de Nuevo México, donde las autoridades abrieron investigación para poder esclarecer los hechos.

“Los detectives están investigando cómo y qué tipo de proyectil se disparó. El incidente sigue siendo una investigación activa”, detallaron las autoridades en su comunicado.

Según las versiones entregadas, el arma fue detonada en una de las escenas que estaba siendo grabada, pero para poder llegar a una conclusión clara, las autoridades indagaron a las personas que se encontraban presentes en medio de los hechos.

Por su parte, Alec Baldwin fue fotografiado en la estación de policía, y en sus intentos de buscar una versión de parte del actor, el medio The Santa Fe New Mexican detalló que fue imposible encontrar alguna explicación del actor.

