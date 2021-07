“Por ahí se le mete la gripa”, le dicen a Demi Rose por diminuto y apretado top

La sensual modelo británica, Demi Rose, se convirtió en la inspiración de sus seguidores en redes sociales, donde se roba el show con cada publicación que realiza.

Y no es para menos, pues la joven influencer siempre luce su belleza con cada una de sus fotografías y videos, y cómo no, los comentarios no pueden hacer falta en las publicaciones.

En una de sus últimas publicaciones Demi Rose subió la temperatura entre quienes la siguen de la manera más fiel para poder comentar y compartir sus curvas, por eso, tanto ella como su apretado top se llevaron todas las miradas en Instagram.

En la fotografía la modelo luce un ajustado vestido con el que dejó mucho a la imaginación, y entre los comentarios muchos de sus seguidores destacaron la sensualidad con a que la modelo se posiciona como una de las mujeres más hermosas de Instagram.