What’s In My Bag? ¡Juanes habla sobre sus LPs favoritos!

El músico colombiano Juanes, ex miembro de la banda de rock Ekhymosis y artista solista ganador del Grammy latino, participó del programa online What’s In My Bag?, en el que los invitados pueden tomar sus discos, LPS, camisetas o productos favoritos del Amoeba Music en Los Angeles, Estados Unidos.

Esto fue lo que escogió:

Metallica – Ride The Lightning (LP)

The Beatles – Revolver (LP)

Bob Marley & The Wailers – Legend: The Best Of Bob Marley & The Wailers [35th Anniversary Edition] (LP)

Slayer – Reign In Blood (LP)

Queens Of The Stone Age – Songs For The Deaf (LP)

The Clash – London Calling (LP)

Metallica – ‘Doris’ T-shirt (T-SHIRT)

Juanes – Más Futuro Que Pasado (LP)

Vea También: Juanes llegó a rockear en Radiacktiva [Entrevista completa]