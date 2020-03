Voz oficial de Gokú lamenta el asesinato del actor de doblaje que le dio vida a Gohan

A través de su cuenta de Twitter, el actor de doblaje Mario Castañeda, conocido por ser la voz oficial de Gokú en Dragon Ball, lamentó la muerte de su amigo Luis Alfonso Mendoza, voz oficial de Gohan, que murió en medio de un tiroteo.

Vea También: Asesinan a la voz oficial de ‘Gohan’ en Dragon Ball Z

Castañeda, mostró el dolor que siente al no tener más a su amigo:

Los actores de doblaje tenían una gran amistad.

Aquí los mensajes de Castañeda:

Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso… Que alguien me lo explique…! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años… Ayer fue un día triste…

— Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) March 1, 2020