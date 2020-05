El tremendo agujero de guión en Star Wars que ni Luke Skywalker puede explicar

A lo largo de sus más de cuatro décadas de interpretación como Luke Skywalker, Mark Hamill ha demostrado ser un auténtico maestro Jedi en cuanto a conocimientos galácticos se refiere. Y, sin embargo, ni siquiera él puede explicar éste gran agujero de guion que involucra a R2-D2 y su conveniente silencio a lo largo de la franquicia.

R2-D2 y C-3PO han sido los únicos personajes que han aparecido en las nueve películas principales de Star Wars. Actuando como testigos de toda la historia de la Saga Skywalker, los dos droides han sido testigos del auge tanto de los Jedi como de los Sith.

Y, sin embargo, R2 no le revela en ningún momento a Luke importantes detalles, como quién es su padre o lo que sucedió después de la caída de la República. ¿Por qué?

Pues simplemente porque no. No hay más explicación. Ya fuese por proteger al joven Jedi del dolor de la verdad, o por motivos meramente egoístas, R2-D2 decidió guardar silencio sobre la verdadera identidad de Darth Vader. Y tal y como asegura el propio Hamill en un tuit, ni siquiera él tiene una explicación lógica para éste gran agujero en la saga de George Lucas.

I read this tweet, thought long and hard… then just shrugged and walked away.#NoPlausibleAnswer https://t.co/JcMdFKjXf4 pic.twitter.com/hRVNpn2c8A

— Mark Hamill (@HamillHimself) April 25, 2020