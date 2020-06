Thundercats regresa a las pantallas con una nueva serie animada

¡Llegó la hora de escuchar un nuevo rugido! ¡La serie animada de acción y comedia, Thundercats Rugen llegó a Cartoon Network! Este 11 de junio prepárate para el estreno de los primeros dos episodios de Thundercats Rugen con nuevos capítulos todos los jueves a las 03.45 p.m. (Hora Colombia).

Manteniéndose fiel y nostálgica a la serie original, León-O y los Thundercats – Tigro, Pantro, Cheetara, Felino, y Felina – logran escapar de la destrucción repentina de Thundera y aterrizan en un planeta misterioso y exótico llamado Tercer Mundo. León-O, el recién electo Señor de los Thundercats, intenta liderar al equipo mientras todos convierten al planeta en su nuevo hogar.

Una serie de criaturas y extraños villanos aparecen en su camino, incluyendo al terrible Mumm-Ra, el gobernante malvado del Tercer Mundo que no permitirá que nadie destruya su reinado tiránico sobre el planeta, ni siquiera los ThunderCats.

El nuevo show de Cartoon Network presenta diseños nuevos y vibrantes de León-O y su pandilla, con una historia divertida e irreverente que promete reavivar a los fans que aman a estos icónicos personajes, además de presentar el legado de los ThunderCats a las nuevas generaciones.

Victor Courtright (Picke and Peanut) y Marly Halpern-Graser (Right Now Kapow) son los productores, con Sam Register (Los Jóvenes Titanes en Acción) como productor ejecutivo.