“The Walking Dead: World Beyond” revela trailer con regreso de Rick Grimes

La pandemia del coronavirus obligó a The Walking Dead a retrasar el final de su décima temporada, pero eso sí, AMC no dio más esperas y lanzó el tráiler de World Beyond, el segundo spin-off que hace parte de la franquicia.

En este nuevo adelanto una de las sorpresas es la aparición de Rick Grimes, quien en adelanto es rescatado por un misterioso grupo conocido como CRM a principios de la novena temporada.

El clip también ofrece un breve vistazo del World Beyond y así fue como lo mostró la serie en su cuenta de Twitter:

“Conoce la verdad The Walking Dead: World Beyond se estrenará a finales de este año”.

Recordemos que el estreno de World Beyond estaba prevista para el mes de abril, pero debido a la alerta del COVID-19 se reprogramó con fecha aún no revelada pero se sabe que es en el 2020.

