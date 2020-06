The Killers lanza “My Own Soul’s Warning”, canción que hace parte de su próximo álbum

Nada mejor que una semana en la que escuchemos nuevas canciones de parte de nuestras bandas favoritas, por esta razón The Killers nos sorprendió con “My Own Soul’s Warning”, canción que hará parte de su próximo álbum.

Como bien sabemos, Brandon Flowers y compañía lanzarán este 2020 su sexto álbum llamado Imploding the Mirage, del cual ya nos han presentado canciones como “Caution” y “Fire In Bone”. Esta vez la banda nos sorprendió con “My Own Soul’s Warning”.

Con esta canción The Killers nos trae un mensaje de gran importancia: nos habla de las decisiones y los caminos que tomemos en nuestras vidas, pues si no somos conscientes de hacer esto con el alma, nada saldrá como en realidad esperamos.

Imploding the Mirage estaba planeado para estrenarse en mayo, pero al igual que otras agrupaciones, The Killers aplazó la fecha de lanzamiento ya hora, según Apple Music, el álbum conocerá la luz el 31 de diciembre del 2020.