Por “cogerse el cableado”, suspenden a periodista que se masturbó en reunión por Zoom

La revista New Yorker se vio obligada a suspender a uno de sus más reconocidos periodistas debido a una situación que generó polémica después de revelar que Jeffrey Toobin, el experto legal, fue pillado masturbándose en medio de una videollamada por Zoom.

Según cuenta la Associated Press (AP), el analista expuso lo que estaba haciendo sin darse cuenta que estaba activo en la reunión junto al personal neoyorquino y de la radio WNYC, por esta razón fue suspendido de su cargo.

“Cometí un error vergonzosamente estúpido, creyendo que estaba fuera de cámara. Pido disculpas a mi esposa, familia, amigos y compañeros de trabajo”, aseguró el periodista en un comunicado.

Jeffrey aseguró que fue una víctima más de las videollamadas, pues pensó que la cámara no estaba activa:

“Creí que no era visible en Zoom. Pensé que nadie en la llamada de Zoom podía verme. Pensé que había silenciado el video de Zoom”.

Según explicaron algunos de sus colegas, todos tomaron una pausa en la videollamada para retomar minutos después, en ese momento Toobin salió de la reunión, pero sin darse cuenta volvió a ingresar, allí todos fueron testigos de como se empezó a tocar la entrepierna y empezó la función ante sus compañeros desconociendo que lo estaban viendo.

Jeffrey Toobin es conocido en el medio gracias a su amplia trayectoria, con más de 20 años de experiencia siendo escritor, es el autor de libros como “True Crimes and Misdemeanors: The Investigation of Donald Trump”.