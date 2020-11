A subasta el autógrafo de John Lennon a su asesino, Mark David Chapman

La copia del disco Double Fantasy que el exBeatle le firmó a su asesino, Mark David Chapman, fue puesto en subasta, la cual comenzará en 400 mil dólares, y según dicen los expertos, podría llegar a unos dos millones de dólares si la puja se pone candente.

El músico firmó esta copia para su fanático el 8 de diciembre de 1980 afuera de su hogar en Nueva York, horas después, cuando Lennon regresó a su casa, el asesino lo atacó con un arma de fuego, lo que acabó con la vida del icono del rock.

La copia no solo tiene la firma de Johnn y el número “1980” bajo el autógrafo, sino también los apuntes de la policía, ya que esta pieza se consideró como evidencia.

Lennon’s signature is in blue pen on the neck of the image of Yoko Ono on the front. Lennon also inscribed “1980” below his signature. The numbers above Lennon’s signature in black marker are police evidence markings. Comes w COA Minimum bid: $400,000 @GoldinAuctions https://t.co/U1iQSIgb3G

— Barry Janoff (@barryjanoff) November 20, 2020