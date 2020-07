St. Vincent realiza cover de ‘Stairway to Heaven’ de Led Zeppelin

A través de sus redes sociales, la cantante y multriinstrumentista estadounidense St. Vincent, considerada como una de las guitarristas más talentosas en la actualidad, compartió un cover de ‘Stairway to Heaven’, la icónica canción de la banda británica Led Zeppelin.

Vea También: Horarios y programación de Lollapalooza Chicago 2020

La cantante, que estuvo en nuestro país en la edición pasada del Festival Estéreo Picnic, acompañó el cover de un texto en el que habló de lo mucho que extraña escuchar los sonidos guitarreros de grandes bandas que han marcado la historia del rock:

“Debido a que las tiendas de guitarras han sido cerradas, pensé que tal vez extrañarías el sonido de alguien tocando ‘Stairway to Heaven’. No aparece registrado, pero mención honorífica, a ‘Smoke on the Water’, ‘Sweet Home Alabama’, ‘Black Dog’ y ‘Wherever I May Roam’”.